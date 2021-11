Zwei Männer bei Messerattacke schwer verletzt

Großostheim (dpa/lby) – Mit einem Messer hat ein Mann die Angestellte eines Supermarkts in Unterfranken bedroht und Bargeld (…)

Unbekannter überfällt Supermarkt in Unterfranken

Ohne Ticket unterwegs: Unbekannter greift Zugbegleiter an

Erlenbach am Main (dpa/lby) – Ein Unbekannter hat einen Zugbegleiter in einer Regionalbahn in Unterfranken angegriffen. Während (…)