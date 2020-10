Zwei Männer bei Frontalzusammenstoß schwer verletzt

Traunstein (dpa/lby)- Bei einem Frontalzusammenstoß bei Traunstein in Oberbayern sind zwei Männer schwer verletzt worden. Der 47 Jahre alte Fahrer eines Transporters sei beim Überholen mit einem anderen Auto zusammengeprallt, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Der 27 Jahre alte Autofahrer und ein Mann, der im Transporter mitfuhr, wurden schwer verletzt. Der Transporterfahrer und ein weiterer Mitfahrer erlitten demnach leichte Verletzungen. Die Unfallstelle wurde in der Nacht komplett gesperrt. Ein Gutachter soll den Unfallhergang klären.