Zwei Männer bei Dachstuhlbrand verletzt

Bei einem Dachstuhlbrand in Schwaben ist ein Mann schwer und zweiter leicht verletzt worden. Mehrere Bewohner des Mehrfamilienhauses in Haldenwang (Landkreis Oberallgäu) hätten am Montagvormittag die Feuerwehr alarmiert, teilte die Polizei mit. Der Dachstuhl habe teilweise in Flammen gestanden. Ein Mann sei mit schweren Verbrennungen in eine Fachklinik geflogen worden, ein weiterer habe eine leichte Rauchgasvergiftung erlitten. Der Sachschaden dürfte im höheren sechsstelligen Bereich liegen, hieß es.