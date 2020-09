Zwei Kilo Marihuana bei Haftbefehl-Vollstreckung gefunden

Nürnberg (dpa/lby) – Eigentlich sollten sie einen Haftbefehl vollstrecken, am Ende nahmen sie vier mutmaßliche Drogenhändler fest: Polizisten haben in einer Nürnberger Wohnung zwar nicht den Gesuchten, dafür aber mehr als zwei Kilogramm Marihuana, eine Machete und einen Schlagring gefunden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wollten die Beamten am Montagfrüh einen Mann zum Haftantritt abholen. Dieser war demnach nicht zu Hause, aber da aus der Wohnung deutlicher Marihuana-Geruch kam, wurden die Räume auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth durchsucht.

Die anwesenden zwei Männer im Alter von 28 und 30 Jahren sowie zwei Frauen im Alter von 21 und 23 Jahren wurden nach dem Drogenfund festgenommen – gegen den 28-Jährigen besteht demnach ebenfalls ein Haftbefehl. Gegen die Vier wird nun wegen des Verdachts auf illegalen Handel mit Betäubungsmitteln ermittelt.