Zwei junge Frauen retten sich aus im Rhein versinkenden Auto

Zwei Deutsche dürfen nach dem Unfall in den Dolomiten das Krankenhaus verlassen. Sie hatten Glück im Unglück und überlebten. Gerade (…)

Rettungskräfte mit Hunden haben am frühen Morgen begonnen, das Unglücksgebiet abzusuchen. Inzwischen sind Drohnen im Einsatz. (…)

Während eines Unwetters bricht in Genua plötzlich eine wichtige Autobahn-Brücke ein und reißt Dutzende Menschen in den Tod. Wer das zu (…)

Zahl der Toten nach Gletscherabbruch steigt auf neun

Unermüdlich suchen Rettungskräfte an der italienischen Marmolata in den Dolomiten nach verschütteten Opfern des Gletscherabbruchs. Am (…)