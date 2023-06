Zwei Festnahmen: Hofer Polizei spricht von friedlichem Schlappentag

Der Hofer Schlappentag ist vorbei. Nun hat auch die Hofer Polizei ihr Fazit gezogen. Sie spricht von einem friedlichen Schlappentag. Tagsüber habe es nur kleinere Einsätze gegeben. Am Ende des Tages musste die Polizei zwei Personen in Gewahrsam nehmen. Einer wollte einen Krug mit vom Festzelt nehmen und hat mit dem Krug nach einem Sicherheitsmann geschlagen. Auch mit den Polizisten soll er sich vor der Festnahme angelegt haben. Ein weiterer aggressiver Betrunkener soll sich geweigert haben das Gelände zu verlassen. Er soll sogar seine Begleiterin geschlagen haben, die ihn vom Gelände wegziehen wollte. Auch ihn hat schließlich die Polizei in Gewahrsam genommen.