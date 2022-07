Bei einem Frontalcrash zweier Autos in Eichenbühl (Landkreis Miltenberg) sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Ein Fahrer war am Mittwoch aus zunächst unbekannten Gründen auf die linke Fahrbahn einer Kreisstraße geraten, wie die Polizei mitteilte. Dabei kam es zu einer Kollision mit einem anderen Fahrzeug. Beide Fahrer erlitten schwere Verletzungen und wurden in Krankenhäuser gebracht.