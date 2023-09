Zwei Ermittlungsverfahren nach Zugunglück eingestellt

Ein Kleinbus mit neun Insassen überholt in Oberbayern einen Lastwagen - und wird frontal von einem Auto gerammt. Für drei Menschen (…)

Unwetterschäden: Kein Züge zwischen Mittenwald und Innsbruck

Wegen Unwetterschäden in Österreich ist der Zugverkehr zwischen Mittenwald in Oberbayern und dem Innsbrucker Hauptbahnhof am (…)