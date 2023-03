Zwei Einbrüche in Marktredwitzer Firmen: Kripo Hof sucht Zeugen

Bislang unbekannte Einbrecher haben im Landkreis Wunsiedel gleich mehrmals zugeschlagen: In der Nacht von Montag auf Dienstag sind sie in zwei Firmengebäude im Marktredwitzer Stadtteil Lorenzreuth eingebrochen. Das teilt das Polizeipräsidium Oberfranken jetzt mit. In einem Unternehmen haben sie 1.000 Euro Bargeld aus einem Tresor geklaut und einen Schaden von nochmal 1.000 Euro angerichtet. In ein zweites Firmengebäude sind die Täter zwar nicht reingekommen, dafür haben sie dort einen Schaden von etwa 800 Euro verursacht. Die Kriminalpolizei Hof hat jetzt die Ermittlungen übernommen. Wer Angaben zu den beiden Einbrüchen machen kann, soll sich bei der Polizei melden (09281/704-0)