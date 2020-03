Kempten (dpa/lby) – In Kempten ist ein Mensch bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Die Autos der beiden Fahrer stießen am Donnerstagmorgen zusammen, wie die Polizei mitteilte. Der Aufprall war so heftig, dass der eine Wagen umkippte und auf der Seite liegen blieb. Der Fahrer wurde eingeklemmt und leicht verletzt. Er musste aus dem Fahrzeug befreit werden. Beide Autos wurden abgeschleppt. Zur Höhe des Schadens machte die Polizei zunächst keine Angaben.