Zwei Autos prallen zusammen: Zwei Schwerverletzte

Bei einem Zusammenstoß auf der Bundesstraße 173 sind am Donnerstag zwei Menschen schwer verletzt worden. Beide seien in Krankenhäuser gebracht worden, teilte die Polizei mit. Gegen 17.30 Uhr habe eine 69-jährige Autofahrerin den Erkenntnissen zufolge beabsichtigt, vom Kronacher Ortsteil Neuses (Landkreis Kronach) aus auf die B173 in Fahrtrichtung Küps aufzufahren. Am Ende der Auffahrt sei sie jedoch nicht nach rechts auf die Bundesstraße gefahren, sondern mit unverminderter Geschwindigkeit geradeaus. Sie sei mit einem Wagen kollidiert. Dann kam ihr Fahrzeug im angrenzenden Feld zum Stehen. Die B173 musste für etwa zwei Stunden voll gesperrt werden.