Zwei Autobahnen & B289: Mehrere Baustellen in der Region

Ab heute (Montag, 09.08.) gibt es auf den Straßen in der Region mehrere Langzeitbaustellen. Auf der A93 wird die Anschlussstelle Pechbrunn in Fahrtrichtung Regensburg bis Oktober gesperrt. Die derzeitige Sperrung in die entgegengesetzte Richtung Hof wird zeitgleich aufgehoben. Auf der A72 finden bis November Bauarbeiten an den Fahrbahnübergängen der Triebtalbrücke über der Talsperre Pöhl statt. Während der Bauzeit sind in beiden Richtungen nur je zwei Fahrbahnen befahrbar.

Aufgrund einer Fahrbahnerneuerung gibt es ab heute auch eine Vollsperrung auf der B 289 in Münchberg. Gesperrt ist der Bereich zwischen Austraße und Ganghoferstraße. Die Umleitung ist ausgeschildert.