Zweckverbandssitzung: Erste Entwürfe für Seilbahn Ochsenkopf

Der Ausbau und die Erneuerung der Seilbahn am Ochsenkopf nimmt immer mehr Formen an. Heute (18.10.) hat der Zweckverband zur Förderung des Fremdenverkehrs und des Wintersports im Fichtelgebirge abgestimmt.

Die aktuellen Entwürfe für die Seilbahnen wurden gezeigt mit funktionalen aber modern-stylischen Tal-Berg- und Mittelstationen. Durch Holzverkleidungen und Beton, würden sich die Gebäude stilistisch in die Bergwelt des Ochsenkopfs einfügen. Die Seilbahn Ochsenkopf soll an ihrer Nordbahn ein Besucherlenkungskonzept bekommen. Dafür setzt sich der Forstbetrieb Fichtelberg ein. Das soll ab dem oberen Ringweg losgehen und die Natur schützen. Ein generelles Attraktivitäts-Konzept soll dafür bis zur nächsten Sitzung vorgestellt werden. Dann ging es noch um den Bikepark an der Bleaml-Alm. Der soll erweitert werden und ein Förderband und eine Servicestation sollen errichtet werden.