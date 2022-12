Zweckverband interkommunales Flächenmanagement: Stadt Marktredwitz tritt bei

Die Gemeinden im Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge sollen Unterstützung bei der Ansiedlung und Erweiterung von Unternehmen bekommen. Der Landkreis will daher einen gemeinsamen Zweckverband für interkommunales Flächenmanagement gründen. Diesem will auch die Stadt Marktredwitz als Gründungsmitglied beitreten. Das hat der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Es geht dabei darum, versiegelte Flächen entsprechend auszugleichen, städtische Brachflächen wiederzubeleben und die zur Verfügung stehenden Gewerbeflächen zu vermarkten.