Zwangsfütterung in Kita: Pflegerin bekommt höhere Strafe in Berufungsverfahren

Weil sie Kinder in einer Hofer Krippe zum essen gezwungen hat, wurde eine Pflegerin bereits Ende des vergangenen Jahres zu 13 Monaten auf Bewährung verurteilt. Bei dem Berufungsprozess vor dem Landgericht Hof wurde die Strafe jetzt erhöht – auf zwei Jahre, die ebenfalls zur Bewährung ausgesetzt werden. Das berichtet der bayerische Rundfunk. Die Kammer habe es demnach als erwiesen angesehen, dass die Erzieherin in 29 Fällen Kinder zum essen gezwungen hat. Sie soll beispielsweise das Essen in den Mund der Kinder geschoben und dann ihren Mund zugedrückt haben, um sie zum Schlucken zu bringen.

(Symbolbild)