ZVV, VVV und EgroNet: Neuer Geschäftsführer seit diesem Jahr

Neues Jahr, neues Glück, neue Veränderungen – so auch beim Zweckverband Öffentlicher Nahverkehr Vogtland. Michael Barth ist seit dem 1.Januar Geschäftsführer des ZVV und der Verkehrsverbund Vogtland GmbH (VVV). Er leitet damit auch den länderübergreifenden Nahverkehrs-Kooperationsverbund EgroNet im Vierländereck Tschechien, Bayern, Thüringen und Sachsen.

Die Verbandsversammlung des ZVV hat den 48-jährigen vergangenes Jahr als neuen Geschäftsführer bestellt, heißt es in einer aktuellen Mitteilung. Zum Start des neuen Vogtlandnetzes 2019 plus sagt er, dass dieser hervorragend gelungen sei. Deshalb sei es nicht erforderlich, alles neu zu erfinden – vielmehr möchte er an der einen oder anderen Stelle nachjustieren und dabei die Hinweise der Fahrgäste und Verkehrsunternehmen beachten.