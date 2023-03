Zverev: «So weit, mit den besten Spielern zu konkurrieren»

Olympiasieger Alexander Zverev geht zuversichtlich ins Masters von Indian Wells. «Ich fühle mich gut. Ich habe mich in Dubai auch schon gut gefühlt und das wird hoffentlich jetzt jede Woche besser», sagte der Tennis-Profi aus Hamburg der Deutschen Presse-Agentur.

Bei der Veranstaltung im Süden Kaliforniens ist Zverev an Nummer zwölf gesetzt und steigt deswegen erst in der zweiten Runde ein. «Ich habe das Gefühl, ich bin wieder so weit, mit den besten Spielern der Welt zu konkurrieren und auf einem Niveau zu sein», sagte er.

Beim ATP-Turnier in Dubai war Zverev zuletzt bis ins Halbfinale gekommen und hatte erstmals seit seiner schweren Fußverletzung im vergangenen Jahr wieder mindestens zwei Partien in Serie gewonnen. «Das ist sehr wichtig gewesen. Das hat mir Dubai so ein bisschen gezeigt. Hoffentlich wird es hier noch besser», sagte er. Zverev hatte sich bei den French Open mehrere Bänderverletzungen im Knöchel zugezogen und erst zu Beginn dieses Jahres wieder an einem Wettkampf teilgenommen.