Zverev heiß auf Wimbledon: «In Paris Knoten geplatzt»

Nach seinem Halbfinal-Einzug bei den French Open ist Alexander Zverev heiß auf den Rasen-Klassiker in Wimbledon. Nach seiner schweren Fußverletzung sieht sich der 26-Jährige inzwischen wieder bereit für große Taten.

«Um ehrlich zu sein, in Paris ist der Knoten geplatzt», sagte Zverev in einem Interview von «Sports Illustrated». «Nach meiner Verletzung habe ich immer gesagt, dass ich dieses eine Resultat brauche, und das habe ich mit meinem Halbfinale in Roland Garros geschafft.»

Zverev hat große Ziele

Im Rest der Saison hat Zverev nun keine Punkte mehr für die Tennis-Weltrangliste zu verteidigen, weil er 2022 in der zweiten Jahreshälfte wegen seiner Verletzung keine Turniere bestreiten konnte. Der Weg nach oben ist für den gebürtigen Hamburger damit frei. Nach wie vor hat Zverev, der vor seiner Verletzung die Nummer zwei der Welt war, große Ambitionen. «Ich möchte Grand-Slam-Turniere gewinnen und die Nummer 1 der Welt werden. Das sind meine großen Ziele», sagte Zverev.

«Im vergangenen Jahr war ich nah dran. Ich hätte eigentlich nur noch ein Match gewinnen müssen in den folgenden drei Monaten nach Paris, egal bei welchem Turnier. Das war nicht einfach für mich zu akzeptieren», sagte Zverev.

In Wimbledon bekommt es der Olympiasieger in der ersten Runde mit dem niederländischen Qualifikanten Gijs Brouwer zu tun. Die Partie findet am Dienstag statt.