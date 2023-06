Zustand der Wälder im Fichtelgebirge: Borkenkäfer größte Gefahr

Wie steht es um den Wald in der Region – beispielsweise im Fichtelgebirge? Diese Frage wird für die verantwortlichen Forstbetriebe immer drängender in Zeiten von längerer Trockenheit und stärkeren Hitzeperioden. Die Bayerischen Staatsforsten haben jetzt einen aktuellen Bericht zum Zustand der Wälder im Fichtelgebirge vorgelegt. Darin heißt es, die größte Gefahr für die Wälder in der Region sei der Borkenkäfer. Rund um den Ochsenkopf sind die Wälder allerdings in einem sehr guten Zustand. Martin Schöffel, der Vorsitzende des Beirats der Bayerischen Staatsforsten, betont, wie wichtig die Bewirtschaftung ist: Nur dann hätten neue Baumarten eine Chance. Die Sorge, wie sich die kommenden Jahre entwickeln werden, ist aber groß.

Auch beteiligen sich die Staatsforsten aktuell an einem Renaturierungsprogramm für Moore im Fichtelgebirge. Das soll die Artenvielfalt fördern. Außerdem gelten Moore als wichtiger CO2-Speicher.