Zuschauer in der Netzsch-Arena endlich wieder erlaubt: Sitzplätze auch auf Stehrängen eingerichtet

Mit Zuschauern oder ohne? Diese Frage beschäftigt die Fans der Selber Wölfe schon seit einigen Tagen. Während erst vergangene Woche Tickets verkauft worden sind und schließlich wieder storniert werden mussten, gibt es jetzt wieder grünes Licht. Wie der VER mitteilt, könnt ihr bereits morgen wieder live vor Ort in der Netzsch-Arena mitfiebern. Allerdings mit Einschränkungen: Erlaubt sind nur Sitzplätze – dazu werden auch die Stehplatzränge belegt, auf denen ihr mit eigenen Sitzkissen Platz nehmen könnt. Alle VIP- und Saisonkarteninhaber können sich sicher auf einen Platz freuen – für alle anderen stehen 300 Karten zur Verfügung. Eine Abendkasse wird es nicht geben. Es gilt die 2G Plus Regelung ab dem 12. Lebensjahr – für Schüler reicht als Nachweis ihr Schülerausweis. In der Netzsch-Arena und auch an eurem Sitzplatz gilt außerdem die FFP2-Maskenpflicht.