Zusammenstoß von Bus und Regionalbahn in Mering

Mering (dpa/lby) – An einem Bahnübergang in Mering (Kreis Aichach-Friedberg) ist ein Linienbus mit einer Regionalbahn zusammengestoßen. Dabei sind die beiden Fahrer nach ersten Erkenntnissen der Polizei leicht verletzt worden. Der Bus stand am frühen Montagmorgen auf den Gleisen als sich die Schranken des Übergangs schlossen, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Linienbus war unbesetzt, im Zug hielten sich etwa 20 Fahrgäste auf. Verletzungen der Bahngäste waren zunächst nicht bekannt. Unklar war zudem, weshalb der Bus auf den Gleisen stand.