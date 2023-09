Zusammenstoß Rettungswagen und Auto: Viertelmillion Schaden

Rund eine Viertelmillion Euro Schaden ist bei einem Zusammenstoß zwischen einem Rettungswagen und einem Auto im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen entstanden. Drei Menschen seien bei dem Unfall am Mittwoch leicht verletzt worden, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag. Sie kamen in Krankenhäuser.

Den Angaben nach ist ein 83-jähriger Autofahrer auf einer Straße bei Oberhausen links abgebogen. Dabei übersah er einen Rettungswagen, der ihn auf der Gegenspur in gleicher Fahrtrichtung überholen wollte. Der Rettungswagen war demnach im Einsatz und fuhr mit Martinshorn und Sondersignal. Bei dem anschließenden Zusammenstoß wurden der Autofahrer sowie seine 81 und 69 Jahre alten Mitfahrer leicht verletzt. Die drei unverletzten Insassen des Rettungswagens kamen vorsorglich in ein Krankenhaus.