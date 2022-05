Zusammenstoß bei Tirschenreuth: Zwei Autos landen in Weiher

Nach einem Unfall auf der B15 bei Tirschenreuth sind am Nachmittag zwei Autos in einem Weiher gelandet. Sie waren auf Höhe Mooslohe in Richtung Pilmersreuth unterwegs als es zu einem Zusammenstoß kam. Einer der beiden Autofahrer bemerkte zu spät, dass der andere nach links in ein Grundstück abbiegen wollte und setzte zu einem Überholmanöver an. Der Autofahrer prallte frontal in die Fahrerseite des anderen Pkw. Beide Unfallbeteiligten haben die Kontrolle über ihre Fahrzeuge verloren und sind daraufhin in dem Weiher gelandet. Ersthelfer konnten die vier Insassen mit leichten bis mittelschweren Verletzungen bergen. Sie kamen in umliegende Krankenhäuser. Den Schaden schätzt die Polizei auf 35.000 Euro.