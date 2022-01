Zusammenschluss mehrerer Parteien: Demonstration für Zusammenhalt am Dienstag

Unter dem Motto „Hof steht zusammen“ soll am Dienstag in Hof eine Demonstration stattfinden. Organisiert wird die von den Hofer Kreisverbänden von SPD, Grünen und Piraten sowie von den Freien Aktiven Bürgern Hof. Die Demonstration ist eine Antwort auf die vieldiskutierten Corona-Spaziergänge von Maßnahmengegnern. Teilnehmer der Spaziergänge seien nicht automatisch rechts, sondern hätten Ängste und Sorgen. Trotzdem sollten sie sich Gedanken machen, mit wem sie Seite an Seite demonstrieren, so die Organisatoren. Die Demonstration am Dienstag soll daher ein Zeichen für ein solidarisches und friedliches Miteinander in der Pandemie sein. Vor Ort sollen Masken getragen und Abstände eingehalten werden. Banne, Flaggen und Transparente politischer Parteien seien nicht erwünscht. Der Hofer CSU Kreisverband ist nicht mit an Bord. Der Vositzende Jochen Ulshöfer unterstütze den Aufruf zu friedlichem Miteinander. Wegen der Pandemielage sei so eine Präsenzveranstaltung aber das falsche Signal, teilt er mit. Die Demo findet am Dienstag um 18 Uhr am Hofer Kugelbrunnen statt.