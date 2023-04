Zusammenprall mit Lkw auf A7: Mann schwer verletzt

Ein Autofahrer ist bei einer Kollision seines Wagens mit einem Lkw auf der A7 bei Memmingen schwer verletzt worden. Der 33-Jährige sei am Mittwochnachmittag zwischen den Anschlussstellen Memmingen-Süd und dem Autobahnkreuz Memmingen aus bislang ungeklärter Ursache ins Schleudern geraten, teilte die Polizei mit. Der Wagen prallte dadurch mit einem Lastwagen zusammen und blieb auf zwei Fahrstreifen stehen. Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten in ein Krankenhaus, wie es weiter hieß. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Die A7 war in Richtung Würzburg für etwa 1,5 Stunden gesperrt.