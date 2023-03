Zusammenhalt in ländlichen Regionen: Forschungsprojekt der TH Nürnberg

Wie steht es um den sozialen Zusammenhalt in ländlichen Regionen Bayerns? Dazu läuft bis 2026 ein großes Forschungsprojekt der Technischen Hochschule Nürnberg. Gefördert wird es vom Bayerischen Finanz- und Heimatministerium. Sozialer Zusammenhalt, damit ist das konkrete soziale Miteinander vor Ort gemeint, das Gefühl von Zugehörigkeit und die Fragen des Gemeinwohls. Teilnahmen dürfen an den Umfragen alle Bürger, die im ländlichen Raum wohnen. Die Umfragen könnt ihr online machen oder auch die Fragebögen ausdrucken und per Post zurückschicken. Der Landkreis Tirschenreuth ruft zum Mitmachen auf, denn auch der Landkreis

Tirschenreuth profitiere von den Ergebnissen des Projekts.

Postanschrift für portofreien Rückversand von Fragebögen: Technische Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm –

Prof. Dr. Sabine Fromm / Frankierkostenstelle 78 – Keßlerplatz 12 90489 Nürnberg