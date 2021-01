Zusammenhalt durch regionales Einkaufen: Hof startet Plattform

Vor allem die kleineren Händler trifft der Lockdown hart. Die Ware fürs Frühjahr ist schon bestellt, jetzt steht sie im Laden. Ein kleiner Lichtblick ist das Konzept „Click and Collect“ und „Call and Collect“. Dabei können sich Kunden ihre Produkte online oder telefonisch bestellen und vor Ort abholen. In Bayern ist das jetzt seit einer Woche erlaubt und gut angelaufen. Hof will die Händler und Gastronomen dabei unterstützen und hat jetzt eine Plattform gestartet.

so die Hofer Oberbürgermeisterin Eva Döhla. Den Link zu dieser Übersicht gibt’s hier