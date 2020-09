Zusammen leben, zusammen wachsen – Interkulturelle Wochen in Hof

Während sie im Landkreis Wunsiedel in diesem Jahr corona-bedingt ausfallen, startet Hof heute (SA) planmäßig in die interkulturellen Wochen.

Menschen aus vielen Nationen haben in Hof eine neue Heimat gefunden – manche schon seit vielen Jahren und manche erst seit kurzer Zeit. Dieser Vielfalt geben die „Interkulturellen Wochen“ eine Bühne und laden zum Dialog ein. In Hof beginnt das bunt gemischte Veranstaltungsprogramm heute in der Altstadt. Dort wollen junge Menschen mit Passanten ins Gespräch kommen, um sich darüber auszutauschen, wie wir zusammenleben wollen. Bis zum 29. Oktober warten unter anderem verschiedene Buchlesungen, ein interreligiösen Stadtspaziergang, der Tag der offenen Moschee, ein Round-Table-Gespräch und ein spezieller Vortrag für Neuzugewanderte, ein Chanson-Abend, ein kreativer Frauentreff sowie eine Reise um die Welt auf die Hofer. Für Schulen wird die Aktion „Interkultureller Dialog – Verschieden und doch gleich“ angeboten.

Bereits seit 1975 findet die „Interkulturelle Woche“ immer Ende September statt. Inzwischen beteiligen sich daran über 500 Städte und Gemeinden mit rund 5.000 Veranstaltungen. Das komplette Programm für Hof findet ihr hier.