Zusätzlicher Rettungsdienst: Rettungswachen in Hof und Helmbrechts eröffnen

Wer den Notruf wählt, erwartet, dass möglichst schnell der Rettungsdienst da ist. Das Bayerische Innenministerium hat bei einer Überprüfung aber festgestellt, dass es im Hofer Land noch Lücken bei der Notfallversorgung gibt. Die soll ab sofort ein neuer Rettungsdienst füllen. An diesem Morgen hat der private RKT Rettungsdienst aus Regensburg seinen Dienst hier aufgenommen. Er ist dann zusätzlich zum Bayerischen Roten Kreuz im Einsatz. Dazu haben neue Rettungswachen in Hof und Helmbrechts eröffnet. Das RKT ist mit zwei Fahrzeugen unterwegs. Von 14 bis 17 Uhr können sich alle bei einem Tag der offenen Tür in der neuen Rettungswache in Hof in der Plauener Straße umschauen.

(symbolbild)