Zusätzliche Dosen in Wunsiedel: Sonder-Impfangebot für Über-60-Jährige

Seit die Hausärzte mit impfen dürfen, sind viel mehr Menschen in Deutschland gegen Corona geimpft. Auch in Thüringen sind die Hausärzte jetzt mit im Boot, heißt es in einer Mitteilung des Saale-Orla-Kreises. Und: Im Saale-Orla-Kreis sind die ersten Spritzen aus den 7000 zusätzlichen Impfdosen gesetzt. Alle Termine für die zusätzlichen Impfungen sind bereits vergriffen. Allerdings könne es sein, dass auch Personen Termine gebucht haben, die laut Priorisierung noch nicht an der Reihe wären, heißt es. Und auch an anderer Stelle in der Region kommen jetzt zusätzliche Impfdosen an: Im Landkreis Wunsiedel können sich jetzt alle Impfwilligen, die über 60 sind, für eine Impfung mit AstraZeneca anmelden. Auch für Stadt und Landkreis Hof gibt es 4000 zusätzliche Impfdosen von Astrazeneca – dafür können sich alle Über 18-jährigen anmelden. Das heißt, dass hier die Priorisierung nicht mehr gilt. Der Ansturm ist im Moment aber so groß, dass das Onlineportal überlastet ist.

Infos aus dem Landratsamt Wunsiedel:

Interessierte können sich bereits jetzt unter Angabe der notwendigen Daten (Name, Vorname, Geburtsdatum) unter der 📧E-Mail-Adresse Astrazeneca@kvwunsiedel.brk.de melden. Zusätzlich muss, soweit noch nicht geschehen, eine sofortige Registrierung im Bayerischen Impfportal BayIMCO (https://impfzentren.bayern/citizen/) erfolgen. Ohne diese Registrierung ist eine Terminvergabe nicht möglich. Ihr Impftermin wird Ihnen automatisch zugewiesen. Sie werden über diesen per SMS und per E-Mail benachrichtigt.