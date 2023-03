Zusätzlich zum Warnstreik: Münchner Stammstrecke gesperrt

Die Fahrgäste des Münchner Nahverkehrs haben am Freitag eine doppelte Belastungsprobe aushalten müssen. Ausgerechnet an einem Tag, an dem ein Warnstreik U-Bahnen, Trambahnen und einen Großteil der Busse lahmlegte, musste am Morgen auch die Stammstrecke wegen eines Notarzteinsatzes gesperrt werden, wie die Bahn meldete. Die Züge endeten meist am Ostbahnhof oder in Pasing, teilweise wurden Züge wie die zum Flughafen verkehrende S8 um die Stammstrecke herumgeleitet. Die Innenstadt konnte nicht angefahren werden. Der Ausfall trifft die Fahrgäste besonders, da die S-Bahn vom Streik nicht betroffen ist und daher eigentlich eine Alternative zur Fahrt in die Stadt wäre.