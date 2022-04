Zurück zur Normalität: Wiesenfest in Weißenstadt soll stattfinden

Lange mussten wir unsere Kontakte einschränken. In diesem Sommer können wir aber wieder ausgelassen feiern. Viele Städte und Gemeinden in der Euroherz-Region wollen ihre Feste dieses Jahr nämlich endlich wieder abhalten. Dazu gehört auch die Stadt Weißenstadt im Landkreis Wunsiedel. In der jüngsten Sitzung haben sich die Stadträte darauf geeinigt, das Wiesenfest wie gewohnt stattfinden zu lassen. Das hat Bürgermeister Frank Dreyer auf Radio Euroherz-Nachfrage bestätigt. Das Wiesenfest in Weißenstadt findet vom 15. bis 19. Juli statt. Das aktuelle Rahmenkonzept des Freistaats Bayern sei für die Stadt kein so großes Hindernis mehr, erklärt Dreyer.

(Symbolbild)