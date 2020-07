Zurück zum Regelbetrieb: Sana Klinkum Hof macht wieder planbare OPs

Improvisieren, entscheiden, schnell handeln. Während der Corona-Krise haben viele Unternehmen und Institutionen schnell reagieren und sich anpassen müssen. So auch das Sana Klinikum in Hof. Jetzt kehrt es wieder in den Regelbetrieb zurück.

Viele Wochen hat das Sana Klinikum Betten für Covid-19 Patienten freihalten müssen. Jetzt hat das Land Bayern diese Verpflichtung widerrufen – aber nur unter der Auflage, dass man wieder in den Notfall-Betrieb zurückkehren könnte. Jetzt können aber auch wieder planbare Ops stattfinden. Nahezu alle medizinischen Versorgungsbereiche stehen der Bevölkerung jetzt wieder zur Verfügung. Das betont der Geschäftsführer Dr. med. Holger Otto in einer aktuellen Mitteilung. Im Klinikum gelten aber natürlich weiterhin Regeln. Wie beispielsweise Besuche geregelt sind, findet ihr hier.