Zurück ins Rudel: Manuel König-Kümpel kehrt zu Selber Wölfen zurück

Leere Tribünen in der Netzsch Arena? Ab jetzt nicht mehr! Die Wölfe Juniors haben sich für die Aufstieg-Playoffs etwas Besonderes (…)

Nichts zu holen gab es am Abend für die Selber Wölfe in der Eishockey-Oberliga. Trotz einer frühen 2:0-Führung unterlagen die Wölfe bei (…)

Eishockey-Oberliga: Selber Wölfe gehen am Bodensee baden

Eishockey-Oberliga: Wölfe morgen zu Gast in Lindau

Für die Selber Wölfe steht an diesem Wochenende in der Eishockey-Oberliga das letzte Auswärtsspiel der Hauptrunde an. Morgen gehen die (…)