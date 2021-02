Ein kleiner Schritt zurück zur Normalität – zumindest für die Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen an Gymnasien und FOS/BOS im Hofer Land. Wie der Landkreis Hof mitteilt, dürfen diese vorerst ab Montag zurück in den Präsenz- bzw. Wechselunterricht kehren. Wechselunterricht soll es geben, wenn Mindestabstände nicht eingehalten werden können. Mit dieser Entscheidung orientieren sich Stadt und Landkreis Hof an die Verordnung des Freistaates Bayern.