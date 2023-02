Zurück aus der Corona-Pause: Gaudiwurm in Arzberg

Plauen, Marktredwitz und Wunsiedel haben ihre Faschingsumzüge schon am vergangenen Wochenende absolviert. Für die Narren in Arzberg geht es am Nachmittag rund. Dort schlängelt sich zum 50. Mal der Gaudiwurm durch die Innenstadt. Das Motto ist wie immer „Gaudi & gute Tat“. Susann Brux von der Arzberger Stadtverwaltung:

Der Gaudiwurm startet um 13.33 Uhr. Wie das Landratsamt Wunsiedel mitteilt, ist die Arzberger Innenstadt zwischen 13 und 16 Uhr für den Verkehr gesperrt.

Die Haltestellen Busbahnhof, Post und Bahnhof werden nicht bedient. Es wird an diesem Tag deshalb eine Ersatzhaltestelle an der Einmündung Nikolaus-Unruh-Straße/Thiersheimer Straße geben.

