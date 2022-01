Zurück auf die Bühne: Theater Plauen-Zwickau plant Wiederaufnahme des Spielbetriebs

Wenn am Mittwoch die Beschlüsse in Sachsen so durchgehen, ist der Weg für die Kultur frei. Damit dürfte auch das Theater Plauen-Zwickau ab Freitag wieder in seinen Spielbetrieb einsteigen. Den plant das Theater auch schon fleißig, allerdings erst kommende Woche am Sonntag, also am 16. Januar. Die erste Aufführung nach der Pause soll die Mozart-Oper „Don Giovanni“ sein, heißt es in einer Mitteilung. Wenn ihr euch dafür schon Karten kaufen wollt, dann könnt ihr das bereits ab Dienstag tun. Dann sind nämlich die Theaterkassen wieder regulär geöffnet.