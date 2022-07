Zur Zeugnisübergabe in Bayern: bke-Beratung bietet Chat an

Bevor es für die bayerischen Schülerinnen und Schüler in die Sommerferien geht, steht heute noch die Zeugnisvergabe an. Wenn auf den Zeugnissen aber nicht die gewünschten Ergebnisse stehen, kann das sowohl bei Schülern als auch bei Eltern für Frust sorgen. Unterstützung bei Notenproblemen bekommt ihr unter anderen bei den Jugendämtern in den Landkreisen Hof und Wunsiedel. Aber auch über die Virtuelle Beratungsstelle der Bundeskonferenz für Erziehungsberatung. Dort läuft heute ab 15 Uhr 30 für zwei Stunden ein Chat, in dem Jugendliche ihre Gedanken zu ihren Zeugnissen teilen können.

Das könnte Sie auch interessieren

Sommerferien in Sachsen: Verein Procognita bietet kostenlose Angebote für Kinder

In Bayern ist morgen der letzte Schultag, in Sachsen laufen die Sommerferien schon. Der Verein Procognita in Plauen bietet Kindern (…)

Empfang für Corona-Helfer in München: Auch Helfer aus Tirschenreuth dabei

Wie wichtig ein funktionierendes Gesundheitssystem ist, hat uns die Corona-Pandemie spüren lassen. Die vielen Corona-Helfer hatten eine (…)

Bahnland Bayern: BEG und Bernreiter kritisieren Bund für Schieneninfrastruktur

Infrastrukturmängel führen zu Verspätungen und Zugausfällen. Die Bayerische Eisenbahngesellschaft und der Bayerische Verkehrsminister (…)

Urlaubs-Saison in Bayern: Darf mich der Chef im Urlaub anrufen?

Mit dem Beginn der Sommerferien in der nächsten Woche, geht es für viele Familien wieder in den Urlaub. Dabei zieht es die meisten in (…)

Vor Ferienbeginn: ADAC warnt vor Staus und gibt Tipps

Am Freitag geht es auch in Bayern endlich in die Sommerferien. Und der Ferienstart könnte staureich losgehen. Am kommenden Wochenende (…)

Steigende Energiepreise: Linke Hof fordert Sozialtarif zur Entlastung

Nachdem Russland den Angriff auf die Ukraine begonnen hat, hat sich einiges geändert. Viele Flüchtlinge sind seitdem nach Deutschland (…)