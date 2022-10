Zur Orientierung: Hochschule Hof lädt ein zur Studienmesse

Wer sich nach dem Schulabschluss für ein Studium entschieden hat, hat schon mal einen wichtigen Schritt getan. Dann bleibt aber immer noch die Frage, welcher Studiengang zu einem passt. Die Hochschule Hof veranstaltet von 10 bis 14 Uhr daher eine Studienmesse am Campus. Mehr als 20 Hochschulen und Universitäten aus Bayern, Sachsen und Thüringen werden sich vorstellen. Die Studienberatungen informieren in über 30 Vorträgen über Zulassungsvoraussetzungen, Studieninhalte und Berufsaussichten. An den Informationsständen können Interessierte dann das persönliche Gespräch suchen. Der Eintritt ist frei und auch anmelden müsst ihr euch nicht.