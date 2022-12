Jetzt im Winter ist es meistens gegen 16 Uhr schon ziemlich dunkel draußen. Heute (MI) ist dann die längste Nacht beziehungsweise der kürzeste Tag des Jahres. Zu diesem Anlass findet heute europaweit der Kurzfilmtag statt. Der wird an über 150 Orten gefeiert, unter anderem in Hof. Ab 19 Uhr zeigt das Kafe Jasmin in Hof mit Filmprojektoren alte Trickfilme. Eintritt müsst ihr für die Veranstaltung nicht bezahlen. Der Verein Kopf Hof freut sich aber über eine Spende.