Zur Grundschulöffnung am Montag: Teststellen im Landkreis Wunsiedel am Wochenende geöffnet (SA)

Der Landkreis Wunsiedel macht gerade vor, wie es gelingt Richtung mehr Normalität zu kommen. Die gesunkenen Corona-Zahlen machen es möglich, dass schon kommende Woche weitere Lockerungen in Kraft treten könnten. Die Gründe dafür nennt Landrat Peter Berek:

Schon ab Montag gibt es eine Änderung in den Schulen. Dann dürfen die Grundschulen und die Förderschulen bis zur sechsten Klasse in den Wechselunterricht zurückkehren. Da sich die Schülerinnen und Schüler vor Unterrichtsbeginn testen lassen müssen, öffnet der Landkreis Wunsiedel an diesem Wochenende viele Teststellen, um am Montag möglichst stressfrei starten zu können. Eine Übersicht mit allen Standorten und Öffnungszeiten könnt ihr euch hier Herunterladen!