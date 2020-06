Zur Baustelle pendeln: für Bauarbeiter in der Region Gewohnheit

Die Rückkehr zur Normalität – dazu gehört für Viele in der Region auch das Ende des Homeoffice und wieder zur Arbeit zu pendeln. Das heißt: Früher aufstehen und auf einen Teil der Freizeit verzichten. Besonders häufig müssen laut IG Bau Bauarbeiter pendeln – bei ihnen sind die Wege zudem oft recht lang und wechseln ständig, je nachdem wo die Baustelle liegt. Ungefähr jeder Vierte in Deutschland sei länger als eine Stunde zum Einsatzort unterwegs. Für die gut 1.500 Bauarbeiter in Stadt und Landkreis Hof soll es dafür nun endlich eine Entschädigung geben, fordert die Gewerkschaft. Eine Entschädigung in Form von Geld oder einem Zeit-Guthaben. Das sei auch ein gutes Signal in Richtung möglicher Berufsinteressenten und dadurch eine Maßnahme gegen den Fachkräftemangel, so IG-Bau Bezirkschef Gerald Nicklas.

(Symbolbild)