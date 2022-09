Unter dem Motto „Zeitreisen“ veranstaltet die Stadt Auerbach im Vogtlandkreis heute eine Einkaufsnacht. Neben vielen Angeboten der lokalen Geschäfte und einem vielfältigen Rahmenprogramm ist auch der Verkehrsverbund Vogtland mit einem Info-Mobil am Start. Darin informiert der Verkehrsverbund unter anderem über die Zukunft des ÖPNV im Vogtlandkreis und nachhaltiges Reisen in der Region. Ihr findet das Info-Mobil in der Nicolaistraße nahe dem Neumarkt in Auerbach.