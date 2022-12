Zumindest in Bayern: Ab heute keine Maskenpflicht mehr im ÖPNV

Im Supermarkt, auf der Arbeit oder im Fitnessstudio. Lange Zeit haben wir überall einen Mund-Nasen-Schutz gebraucht. Zuletzt war das nur noch in medizinischen oder pflegerischen Einrichtungen und im ÖPNV nötig. Die Liste wird noch kleiner. Ab heute gilt in Bayern keine Maskenpflicht mehr in Bussen und Bahnen im Nahverkehr. Es gilt nur eine Empfehlung. Im Fernverkehr bleibt die Maskenpflicht allerdings noch bestehen.

Die Verkehrsbetriebe in der Region begrüßen das Ende der Maskenpflicht im ÖPNV. Die Länderbahn wünscht sich außerdem, dass auch in anderen Bundesländern die Maskenpflicht im Nahverkehr fällt. Das würde es für die Fahrgäste leichter machen, wenn sie zum Beispiel mit der Länderbahn von Hof nach Plauen fahren. In Sachsen gilt die Maskenpflicht ja noch. Die Länderbahn macht in dem Fall eine Durchsage und teilt den Fahrgäste mit, dass sie nun wieder eine Maske aufsetzen müssen. Auch das Reiseunternehmen Höhn-Reisen aus Schauenstein freut sich über das Ende der Maskenpflicht. Laut Geschäftsführer Peter Höhn entlastet das vor allem die Busfahrer, die die Maskenpflicht kontrollieren mussten.

(Symbolbild)