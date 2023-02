Zum Weltkrebstag: Prävention muss intensiviert werden

Im Kampf gegen Krebs gibt Deutschland so viel Geld aus wie kein anderes europäisches Land. Über 520 Euro pro Kopf sind es im Jahr 2018 gewesen – zum Beispiel für die Krebs-Vorsorge und Behandlung. Das gab die EU-Kommission bekannt. Im EU-Schnitt lagen die Ausgaben für den Kampf gegen den Krebs bei rund 330 Euro. Trotzdem wird die Krebsprävention in Deutschland stiefmütterlich behandelt. Das sagt der Chef des Deutschen Krebsforschungszentrums (DKFZ), Michael Baumann. Darauf soll auch der heutige Weltkrebstag aufmerksam machen. Laut Baumann fehle an evidenzbasierten, kosteneffektiven und flächendeckenden Präventionsangeboten. Die Krankenkasse Barmer teilt mit, dass 2021 nur ein Fünftel der Männer in Bayern bei der Krebsvorsorge waren. Im Schnitt bekommen jährlich rund 68.000 Menschen in Bayern die Diagnose Krebs. Das Deutsche Rote Kreuz weist auch darauf hin, dass das Thema Krebs eng verwoben mit Blutspenden ist, denn Krebspatienten sind auf Blutspenden angewiesen.