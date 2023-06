Zum Weltkindertag: Erstes Kinder-Innenhofkonzert im Hofer Jugendzentrum

Der Donnerstag ist jetzt im Sommer ein ganz besonderer Tag in Hof: An verschiedenen Locations finden dann immer die Innenhofkonzerte statt. Außerdem ist heute, am 01. Juni, Weltkindertag. Das Hofer Stadtmarketing hat sich deswegen etwas Neues einfallen lassen:

… so Carsten Reichel vom Stadtmarketing Hof.

Das Stadtmarketing plant, künftig auch mehr Events für die Kinder in Hof zu organisieren. Das Kinder-Innenhofkonzert startet heute um 16 Uhr im Jungedzentrum „Q“. Der Eintritt ist – wie immer bei den Innenhofkonzerten – frei.