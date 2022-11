Zum Welt-AIDS-Tag: Kostenlose HIV-Tests im Hofer Gesundheitsamt

Am kommenden Donnerstag ist wieder Welt-AIDS-Tag. Das Gesundheitsamt von Stadt und Landkreis Hof bietet aus diesem Anlass heute und am Donnerstag kostenlose HIV-Tests an. Interessierte können sich jeweils von 10 bis 12 Uhr sowie von 14 bis 16 Uhr anonym und ohne vorherigen Termin im Gesundheitsamt in der Theaterstraße in Hof testen lassen. Im Landratsamt Hof könnt ihr euch bis zum 8. Dezember zudem die Sonderausstellung mit dem Titel „Der lange Weg“ ansehen. Sie beschreibt, wie ein HIV-positiver Mensch mit seiner Diagnose umgeht.