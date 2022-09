Zum vierten Mal: Luisenburg-Festspiele laden zum Musical-Symposium

Mit dem Stück „Zeitelmoos“ zeigen die Luisenburg-Festspiele in Wunsiedel zum ersten Mal überhaupt ein Fantasy-Musical auf der Felsenbühne. Was es noch Neues gibt in der Welt der Musicals, ist an diesem Wochenende Thema beim vierten Musical-Symposium. Birgit Simmler, die künstlerische Leiterin der Luisenburg-Festspiele, hat Vertreter aus ganz Europa nach Wunsiedel eingeladen, um über die Zukunft des Genres zu diskutieren. Neben Vorträgen und Gesprächen, erwartet die Besucher eine Wanderung durch das Felsenlabyrinth und eine Vorstellung des Familienmusicals „Trolle unter uns“.