Zum Thema Rechtsextremismus: Schulen aus der Region erarbeiten Theaterstücke

Fünf Schulen aus den Landkreisen Hof, Wunsiedel und Tirschenreuth setzen sich im Rahmen einer Projektwoche mit dem Thema Rechtsextremismus auseinander. Unterstützung bekommen sie dabei vom Schultheater „acht.acht“ aus Nürnberg. Zusammen mit einem Theaterpädagogen erarbeiten sie ein Theaterstück, in dem es um die Gefahr rechtsextremistischer „Jugendarbeit“ geht. Am Ende der Projektwoche führen die Schüler das Stück dann auf. Heute (28.10.) steht die erste Aufführung in der Hofer Freiheitshalle an: Die Schüler der Münster Mittelschule Hof und der Johann-Georg-August-Wirth-Realschule Hof tragen dort um 10 Uhr ihr Theaterstück vor. Die Vorstellungen der Mittelschulen aus Rehau, Selb und Erbendorf finden im Laufe des Novembers statt.