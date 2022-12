Zum Start der Wintersportsaison: Ochsenkopf-Winterfahne am Hofer Weihnachtsmarkt

Knapp drei Wochen läuft der Hofer Weihnachtsmarkt. Die Zwischenbilanz von Marktleiter Martin Fuhrmann sieht positiv aus, nach zwei Jahren Pause. Zudem startet in der Region auch wieder eine einigermaßen corona-freie Wintersportsaison. Am Hofer Weihnachtsmarkt wird heute (SA) um 11 Uhr die Ochsenkopf-Winterfahne gehisst.

Danach präsentiert die Ochsenkopfregion mit den Gemeinden Bischofsgrün, Fichtelberg, Mehlmeisel und Warmensteinach das Wintersportangebot 2022/2023. Im Januar steht hier zum Beispiel der 5. Deutsche Winterwandertag an.